Министр обороны Алексей Резников озвучил колоссально число снарядов, которое армия Российской Федерации тратит за сутки войны против Украины. Он отметил, что это число достигает 25-30 тысяч, что в разы меньше, чем раньше, но все равно очень много.
"По нашим подсчетам россияне тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", - сообщил глава оборонного ведомства в рамках Украино-американского форума.
При это он указал, что страны Североатлантического альянса не были готовы к войне, их алгоритмы действий заточены на мирное время.
"Процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы", - подытожил Резников.
Производство ракет в России - что известно
Европейские санкции должны были препятствовать продолжению войны России против Украины, но Москва приспособилась обходить ограничения с помощью третьих стран.
По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, Кремлю удалось наладить производство боеприпасов. Россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц..