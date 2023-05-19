Отмечается, что россияне стали использовать меньше снарядов, чем раньше, но все равно много.

Министр обороны Алексей Резников озвучил колоссально число снарядов, которое армия Российской Федерации тратит за сутки войны против Украины. Он отметил, что это число достигает 25-30 тысяч, что в разы меньше, чем раньше, но все равно очень много.

"По нашим подсчетам россияне тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", - сообщил глава оборонного ведомства в рамках Украино-американского форума.

При это он указал, что страны Североатлантического альянса не были готовы к войне, их алгоритмы действий заточены на мирное время.

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"Процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы", - подытожил Резников.

Производство ракет в России - что известно

Европейские санкции должны были препятствовать продолжению войны России против Украины, но Москва приспособилась обходить ограничения с помощью третьих стран.

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, Кремлю удалось наладить производство боеприпасов. Россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц..

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