Далеко не единичные ядерные угрозы Путина в конечном итоге оказывались пустыми.

Удар России по Украине баллистической ракетой средней дальности, которая способна нести ядерные боеголовки, - это был абсолютный минимум, который Путин мог сделать, чтобы "не потерять лицо". Такое мнение высказал британский журналист Доминик Лоусон в своем материале для The Times.

Он напомним, как несколько недель назад Путин угрожал Западу ответом "подавляющей ядерной огневой мощью", если Украине разрешат бить по России дальнобойными ракетами западного производства. Украине разрешили, и она уже несколько раз применила соответствующие ракеты для ударов по целям на территории России.

Лоусон приводит примеры того, как далеко не единичные ядерные угрозы Путина в конечном итоге оказывались пустыми.

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"Был один момент, когда Вашингтон действительно поверил, что Кремль серьезно рассматривает возможность развертывания тактического ядерного оружия в Украине. Это было два года назад, когда российские войска были отброшены назад в позорном отступлении. Затем произошло две вещи. Президент Байден в ноябре 2022 года отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса рассказать Сергею Нарышкину (его коллеге на посту главы СВР), что будут делать США, если Москва "станет ядерной", - припомнил журналист.

После этого Бернс вспоминал: "Нарышкин поклялся, что он все понимает и что Путин не намерен применять ядерное оружие". А военный историк Филлипс О'Брайен в статье для Bulletin of the Atomic Scientists писал: "Китай… публично унизил Россию, заставив Путина, посреди всего его бряцания ядерным оружием, согласовать совместное коммюнике с президентом Си, в котором Путин дезавуировал применение ядерного оружия", добавил Лоусон в статье.

Он уверен, что Путин далек от стремления к переговорам и полностью настроен на уничтожение Украины как суверенного государства.По его мнению, Россия ни за что не стала бы сейчас поддерживать широко продвигаемую идею о мирном соглашении.

"Вот почему те, кто громче всех утверждает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы закончить войну устойчивым мирным соглашением, должны также выступать за максимальный объем западной летальной помощи Киеву, чтобы максимизировать рычаги влияния Украины. Конечно, они этого не делают; но это единственный способ убедить Россию отказаться от своих целей", - говорится в публикации.

Другой путь связан с экономической ситуацией в России, которая, как утверждает Лоусон, становится для РФ "отвратительной".

"Это создает самые недовольные общественные настроения, хотя и подавленные… Это говорит о том, что путинская трансформация экономики в перегретую версию того, что Советы называли "структурной милитаризацией", может иметь схожие катастрофические последствия… Так что, Путин "побеждает"? Нет… Будет ли он атаковать страны НАТО ядерными ракетами, как он сейчас угрожает? Нет: садист-отравитель в Кремле предпочел бы жить", - резюмировал журналист.

Удар России по Украине новой баллистической ракетой

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

До этого в Воздушных силах ВСУ отметили, что, скорее всего, РФ запустила межконтинентальной баллистической ракетой.

А Путин заявил, что Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

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