Данную атаку назвали "тактической победой со стратегическим посланием": Америка может выбрать поклон России, но Украина не обязана.

Операторы беспилотников из 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" по оптоволоконным кабелям отследили путь к секретной российской базе, чтобы ударить по ней FPV-дронами. Об этой уникальной операции написал журнал Forbes.

Отмечается, что произошло, когда Соединенные Штаты переключили свое внимание с Украины на Россию - в день переговоров США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля к югу от села Водяное в южной части Донецкой области.

"Операторы бригады "Кара-Даг" охотились за российскими группами беспилотников. В частности, за командами, развертывающими оптоволоконные беспилотники… У Украины меньше войск и меньше артиллерии, чем у России, но у нее больше лучших БПЛА… Чтобы сохранить это преимущество беспилотников - и, таким образом, сохранить основные средства сопротивления Украины - украинцам необходимо пресечь любые попытки россиян усилить свои собственные роботизированные возможности", - говорится в публикации.

Указывается, что в тот день украинские бойцы заметили отражение тонких российских оптоволоконных кабелей:

"Они проследили за отражающими солнечный свет волокнами к скрытой базе российской команды в заснеженных зданиях и и поразили несчастных российских операторов взрывными беспилотниками".

В Forbes назвали данный удар "тактической победой со стратегическим посланием": Америка может выбрать поклон России, но Украина не обязана.

Напомним, ранее УНИАН писал, что дроны на оптоволокне и управляемые искусственным интеллектом беспилотники, которые устойчивы к глушению сигнала, могут изменить правила игры на фронте в Украине.

Отмечается, что эти беспилотники пока не получили широкого распространения на поле боя, но как только это произойдет, они полностью изменят способ ведения войны дронами.

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