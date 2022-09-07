Морально и политически РФ уже проиграла войну против Украины, считает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что следующие шесть месяцев войны Украины с Россией являются решающими.

Об этом говорится в статье Борреля, опубликованной на сайте Представительства ЕС в Украине.

"Действительно, прошло более полугода с начала российской агрессии против Украины, и сейчас мы находимся на новом этапе: Украина оттесняет российские войска, что является важным с военной, политической и психологической точки зрения. Так, Россия оккупировала около 20% территории Украины и до сих пор жестоко издевается над мирным населением. Однако инициатива на поле боя, похоже, переходит к украинцам. Они успешно ударяют по складам боеприпасов и иным целям за линией фронта, в том числе в Крыму, а также начали контрнаступление на юге, особенно в районе Херсона", - заявил Боррель.

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"В то же время влияние санкций на российскую экономику, особенно на сектор высоких технологий, продолжается и в ближайшие месяцы будет усиливаться. Путин не мог представить, что через полгода после начала войны Россия окажется в такой ситуации. Можно сказать, что морально и политически Россия уже проиграла войну, и что Украина продемонстрировала способность противостоять и защищаться, которую мало кто ожидал", - считает Высокий представитель ЕС.

В то же время, он признает, что ситуация остается очень сложной как для Украины, так и для нас в ЕС, учитывая последствия высоких цен на энергоносители, инфляцию и тому подобное. "Мы знаем, что впереди тяжелая зима. Но если мы пройдем ее, преодолев энергетический кризис и сохранив наше единство, и если баланс сил на поле боя продолжит меняться, следующей весной и Украина, и ЕС будут в стратегически лучшем положении", - убежден Боррель.

"Десятилетиями наша энергетическая зависимость была фактором, который сдерживал выработку более жесткой позиции ЕС в отношении России и реагирования на авторитарную и агрессивную политику Путина. Но если нам таки удастся постепенно прекратить импорт энергоносителей из России, мы устраним это препятствие. Одним словом, следующие шесть месяцев являются решающими", - подчеркнул Боррель.

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Страны Запада выступили против агрессии РФ и поддержали Украину - ввели новые антироссийские санкции и начали предоставлять Киеву вооружение.

В сентябре бывший командующий войсками США в Европе американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сказал, что в войне с Украиной российская армия несколько недель назад достигла кульминации.

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