По мнению аналитика, европейские страны отчаянно стремятся положить конец войне на любых условиях.

Запад вскоре продаст Украину, россияне оккупировали одну пятую ее территории, и все усилия украинцев не помогли изгнать этих захватчиков. Армия Владимира Путина получает все более совершенное оружие, в то время как украинцы пытаются удерживать собственные силы. Об этом в своей статье пишет колумнист Bloomberg Макс Гастингс.

По его словам, европейские страны, которые сталкиваются с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно стремятся положить конец войне на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины. При этом выборы в США также не сулят Киеву ничего оптимистичного.

"Если Дональд Трамп победит на выборах в США, учитывая его декларируемый энтузиазм в отношении Путина, украинцы обречены. Даже если Камала Харрис придет в Белый дом, вполне вероятно, что она будет стремиться к соглашению о прекращении войны, потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на отправку 175 миллиардов долларов помощи США", - пишет журналист.

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По его мнению, 2024 год был успешным для Путина и печальным и тяжелым для Зеленского, которому становится труднее убедить иностранных политических лидеров и их народы, обеспокоенные своими собственными проблемами, поддержать курс действий, который может потребовать жертв внутри их стран.

Автор напоминает, что в первый год полномасштабной войны некоторые эксперты предупреждали, что хотя россияне могут оказаться неспособными завоевать Украину, они могут сохранить ее в таком состоянии, когда ни один здравомыслящий человек не захочет жить или инвестировать в ней:

"Это реальная перспектива. Нет никаких признаков того, что 7 миллионов украинцев, которые покинули свою страну с февраля 2022 года, стремятся вернуться. Экономика Украины шатается".

По убеждению Гастингса, лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО. Однако это остается маловероятным, ведь Путин отвергнет любое урегулирование или даже перемирие, включающее такую перспективу.

"Некоторые аналитики успокаивают себя тем, что Запад до сих пор поддерживал Украину и заставил Путина заплатить высокую цену за ограниченный успех. Меня этот аргумент не убеждает. На мой взгляд, больше похоже на то, что убежденность Путина в том, что Запад приходит в упадок и разделен, а следовательно, уязвим, вполне обоснована. Нам должно быть стыдно, что это так, и еще есть время доказать, что Путин ошибается путем резкого увеличения поставок оружия и денежной помощи Киеву", - резюмирует автор.

Отношения Украины с Западом - последние новости

В Третьей штурмовой отдельной бригаде заявили о слабости НАТО. По словам заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, должно быть заинтересовано в том, чтобы Украина стала членом Альянса.

Как сказал военный, "у них есть инструменты и оружие, но они боятся использовать их, а просто гарантии Россию точно не остановят".

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