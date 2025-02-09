За прошедшие сутки РФ запустила 169 управляемых авиабомб, акцентировал Владислав Селезнев.

Российские оккупанты не стали использовать меньше управляемых авиационных бомб, они бьют ими и по своему же гражданскому населению, заявил Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины в эфире Radio NV.

Отвечая на вопрос о том, как атаки ВСУ по штабам российских военных округов и по российским аэродромам могут сказаться на действиях россиян на фронте, он отметил, что на территории России есть немало важных объектов, которые, в частности являются вспомогательными при организации действий российской армии против Украины.

"Соответственно, не только командные пункты управления и связи, а также аэродромы, воинские части, откуда осуществляется пуск "Шахедов" ежесуточно. Они так же являются приоритетными целями", - сказал Селезнев.

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Эксперт добавил, что уничтожать "Шахеды" в воздухе мы научились, и результативность деятельности наших мобильных огневых групп зашкаливает:

"Но, если нам будет удаваться уничтожать эти самые "Шахеды" в местах их хранения, на тех же базах и арсеналах, - это будет для нас гораздо лучше. Потому что если несколько десятков "Шахедов" будут уничтожены в местах хранения, они гарантированно никогда не поднимутся в небо для того, чтобы целиться по нашим объектам".

Так, отметил Селезнев, для того, чтобы преодолеть этот вызов, в том числе и удары по вражеским аэродромам для нас очень важны. Он напомнил, что аэродромы используются не только для пусков "Шахедов", но и для базирования тактической или даже стратегической авиации, которая время от времени поднимается в воздух для нанесения ракетных ударов по Украине.

Кроме того, на вопрос о результативности таких ударов и того, что на линии боевого соприкосновения стало меньше вражеских атак и стало меньше КАБов, эксперт ответил:

"К большому сожалению, я не могу сказать, что КАБов стало меньше. Потому что если мы с вами посмотрим на утреннюю сводку от украинского Генерального штаба: 169 КАБов за сутки - это очень много. И если в последнее время мы там видели в сводках несколько десятков, чуть больше, чем 50, то сейчас 169... Мы же помним: каждый из этих КАБов может весить 250, 500 и даже больше килограммов. И все эти КАБы несут смерть и разрушения. Не стоит тешить себя иллюзиями, что хотя бы наиболее эффективные полевые фортификации будут способны выдержать прямое попадание того самого КАБа. Ну, и конечно, что ни одно здание не устоит под давлением таких бешеных ударов".

Курская область - какая ситуация на направлении

При этом он обратил внимание, что более 50% КАБов за прошедшие сутки прилетели по территории Курской области России.

"Суджа и пригород сейчас, в первую очередь, страдают от действий российской же авиации. То есть Путин убивает свое гражданское население, не слишком заботясь о так называемых сопутствующих потерях", - сказал Селезнев.

Как добавил эксперт, цинизм ситуации и варварство российской армии заключается в том, что они "готовы убивать не только мирных украинцев, но и мирных россиян, пытаясь достичь тех или иных результатов".

Украина сбила российский КАБ

Как сообщалось, ранее военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Украина впервые сбила российский КАБ. По его словам, это произошло неподалеку от Запорожья. Он также добавил, что для этого применили "экспериментальное вооружение".

В Воздушных силах Украины ВСУ подтвердили факт сбития российского КАБа. В то же время там добавили, что на самом деле это происходит уже не впервые. Также в ВС отметили, что для борьбы с российскими авиабомбами нужен комплексный подход, который касается не только сбивания самих боеприпасов.

Кроме того, Анатолий Храпчинский, офицер ВС ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, заявлял, что украинские военные нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков, ведь применять против КАБов традиционные средства противовоздушной обороны не является эффективным.

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