Речь идеет о Волчанском и Купянском направлениях.

На Волчанское и Купянское направления фронта в Украине россияне завели новые силы, сообщил младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов.

"В борьбе за Купянское направление враг задействует силы танковой армии и свежих механизированных подразделений, цель для которых четко определена - "зайти в Купянск". С севера врага сдерживает природный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех", - отметил боец.

По его словам, с юга и востока ситуация несколько труднее - там у россиян есть систематические незначительные продвижения.

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"Ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны. Сам город подвергается беспощадным разрушениям от авиации и артиллерии противника", - добавил Бунятов.

Что касается Волчанского направления, то, как отметил воин, россияне после завода новых резервов последние пару дней несли большие потери в связи с незнанием обычаев данного направления.

"Технику для штурмов не применяют, только подвозят пехоту на точки и экипажи БПЛА. Успехов в продвижении у п***ров нет", - заявил боец.

Бои за Купянск - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 30 октября стало известно, что российские оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, и уже находятся в 2,5-3 километрах от города Купянск.

Как рассказал еачальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, оккупанты максимально давят на направлении и имеют локальные успехи.

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