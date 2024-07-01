Харьковщина вытягивает у оккупантов ресурс и сковывает их в этой локации, отмечает эксперт

Силам обороны не нужно полностью выдавливать российские войска из Харьковской области, поскольку это стратегически невыгодно. Такое неожиданное заявление сделал военный эксперт Александр Коваленко, объяснив причины.

Он акцентирует внимание на том, что из-за наступления оккупантов на Харьковскую область численность российских войск у границы резко возросла. При этом, для усиления группировки и продолжения боёв на Харьковщине российское командование перебросило в Белгородскую область подразделения из Краматорского направления, Кураховского направления, и из состава ГВ "Днепр", ослабив свои силы на данных участках.

"Харьковщина вытягивает у РОВ ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, Россия не может их бросить из-за твердолобой упёртости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у РОВ 25 тысяч лишнего ресурса, который требуется регулярно обновлять и подпитывать", - объясняет Коваленко.

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Он прогнозирует, что до конца лета Силы обороны выйдут на линию Глубокое-Лукьянцы с полным контролем этих сёл и сосредоточиванием на добивании россиян в Красное-Мороховец-Олейниково. А также выбьют россиян из Волчанска, оттеснив от города на 1-2 км, равно как в районе Бугруватки, проведут рейды в Гатище-Огурцово. Но сохранят присутствие оккупантов в области настолько, чтобы они не имели возможности уменьшить группировку в Белгородской области.

"Если россиян сейчас полностью выбить с Харьковской области, то они, оставив в Белгороде стандартный набор тел 15-20 тысяч, сосредоточат высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений", - отмечает эксперт.

Ситуация в Харьковской области - новости

По словам командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрия Федоренко, россияне на Харьковском направлении нуждаются в восстановлении, поэтому будут искать, откуда перебросить силы.

На днях спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что РФ может перебросить новые подразделения на Харьковское направление. По его словам, элитная российская 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада понесла значительные потери в районе Волчанска Харьковской области и некоторое время не сможет вести активные боевые действия.

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