По словам украинского военного, противник не может реализовать тех тактических намерений на поле боя, которые поставил перед собой.

Россияне на Харьковском направлении нуждаются в восстановлении, поэтому будут искать, откуда перебросить силы, сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Так, комментируя информацию о возможной переброске на это направление новых подразделений оккупантов, Федоренко отметил: "Противник не может реализовать тех тактических намерений на поле боя, которые поставил перед собой, и несет объективно огромные потери. Он сейчас пополняет так или иначе свою живую силу, технику, которую теряет на поле боя".

По его словам, для того, чтобы держать постоянную динамику и выполнять те задачи, которые ставит диктатор Владимир Путин руководству российско-оккупационных войск, противнику так или иначе нужно больше сил. "Поэтому они будут искать возможности, откуда их привлекать, перебрасывать для того, чтобы продолжать свои действия в Харьковской области", – пояснил Федоренко.

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Ситуация на Харьковщине: последние новости

Украинские военные отвоевали позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска.

На днях спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что РФ может перебросить новые подразделения на Харьковское направление. По его словам, элитная российская 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада понесла значительные потери в районе Волчанска Харьковской области и некоторое время не сможет вести активные боевые действия.

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