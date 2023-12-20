Новым представителем стала член депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

Новым представителем главы государства в Верховной Раде стала народный депутат Галина Михайлюк.

Об этом речь идет в указе президента Владимира Зеленского №823/2023 от 20 декабря 2023 года. "Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)", - сказано в указе.

Михайлюк является членом депутатской фракции политической партии "Слуга народа" и заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Представитель президента в Верхвоний Раде

7 декабря Зеленский уволил члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде.

Сам Вениславский в комментарии агентству УНИАН сказал, что его увольнение с должности не стало неожиданностью, поскольку он знал о подготовке соответствующего указа. Он добавил, что занимается некоторыми военными проектами и из-за этого приходится часто покидать Киев. В связи с этим, ему не всегда удавалось успевать делать то, что должен делать представитель президента в парламенте.

Вениславский отметил, что за его отставкой нет каких-то политических вопросов.

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