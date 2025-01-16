Российские ДРГ лезут на Волчанский агрегатный завод, ВСУ обороняются, - спикер ОТУ Харьков

Фиксируется использование россиянами северокорейских снарядов, но они некачественные и могут вредить самим оккупантам.

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются попасть на Волчанский агрегатный завод. Впрочем, эту территорию контролируют Силы обороны.

Об этом заявил спикер ОТУ Харьков Евгений Романов в эфире канала "Киев24". По его словам, ВСУ продолжают держать оборону, несмотря на постоянные обстрелы врага.

"Мы контролируем эту территорию. Российские ДРГ постоянно пытаются туда проникнуть. Они пытаются оказывать постоянное давление на этом участке, но продвинуться им крайне трудно, как и обеспечить логистику", - отметил Романов.

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Представитель ОТГ Харьков добавил, что россияне продолжают накрывать плотным огнем этот участок фронта из всех видов вооружения. Фиксируется использование россиянами северокорейских снарядов, но они некачественные и могут вредить самим оккупантам.

"Они неточные. Они не срабатывают. Иногда они уничтожают оккупантов, которые пытаются их применить", - отметил Романов.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 15 января, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 118 боевых столкновений с противником. Больше всего - на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 41 штурмовое действие противника. Шесть атак по состоянию на 22:00 еще продолжались.

В проекте DeepState сообщали, что армия РФ за последние несколько дней имела успехи в районе Котлино в Донецкой области. Отмечалось, что враг намерен обойти Покровск, с целью его окружения, но главной проблемой является не это. Более важной целью для оккупантов являются логистические пути Сил обороны на том направлении.

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