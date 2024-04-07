На видео видно, как оккупант осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата.

Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках Херсонской области.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данному факту начато расследование. "Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 7 апреля в одном из Telegram-каналов выложили видеозапись, на которой видно, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих, которые неподвижно лежат на земле.

Видео дня

"На видео видно, как представитель вс рф осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Расстрел украинских военных оккупантами

18 февраля DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли шесть пленных украинцев на территории бывшей в/ч Зенит в Авдеевке Донецкой области. Кроме того, в сети появилось видео с убийством украинских военнопленных солдатами армии РФ.

А уже 20 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино в Запорожье начато расследование.

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