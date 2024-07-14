Работали операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР Firebird.

Бойцы Главного подразделения разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесли новые удары по позициям российских войск и показали видео.

В этот раз работали операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР Firebird. Они, в частности, сожгли российские комплексы для ведения разведки.

В сообщении отмечается, что бойцы продолжают методически уничтожать цели врага на фронте:

"Успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков".

Удары ГУР по позициям россиян - видео

Потери России в Украине - новые данные

Напомним, общие потери России в Украине с начаша широкомасштабного вторжения предварительно составляют более 559 090 человек. За прошедшие сутки, 13 июля, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1320 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на менее: танков - 8206, боевых бронированных машин - 15811, артиллерийских систем - 15262, РСЗВ - 1119, средств ПВО - 890, самолетов - 361, вертолетов - 326.

Вас также могут заинтересовать новости: