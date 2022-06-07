При этом российские захватчики рассчитываются с перевозчиками украинскими гривнами.

Российские оккупанты на блокпостах вблизи оккупированного Мелитополя потребовали от перевозчика, который эвакуирует людей и перевозит товары, привезти им презервативы и пельмени.

Об этом сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

По словам водителя, оккупанты стоят на блокпостах "грязные, вонючие и в дырявый форме". За беспрепятственный проезд захватчики в Васильевке попросили привезти пельмени и презервативы.

"Так вот под Васильевкой у меня, как всегда, проверили документы, осмотрели машину. Один солдат достал 1000 грн. Попросил на обратном пути купить пельмени самые дорогие и "презики". Пришлось взять! Отказывать нельзя, иначе они из тебя самого сделают пельмени. Грязные стоят, вонючие, голодные. Форма вообще в дырках", – вспоминает мужчина.

Кроме того, оккупанты напомнили, что остальные из 1000 грн им необходимо вернуть на обратном пути.

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты выпрашивали небольшие суммы и сигареты у жителей оккупированного Мелитополя, которые выезжают на свободную от захватчиков территорию Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: