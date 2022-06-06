По свидетельствам очевидцев, некоторые захватчики просили деньги в украинской валюте.

Российские оккупанты выпрашивают небольшие суммы и сигареты у жителей оккупированного Мелитополя, которые выезжают на свободную от захватчиков территорию Запорожской области.

Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

Захватчики лишили оккупированные территории мобильной связи и интернета, поэтому поток беженцев значительно увеличился. Очевидцы говорят, что россияне выборочно проверяют транспортные средства и пытаются выпросить для себя несколько гривен и сигарет.

"Все они очень грязные имеют бомжеватый вид алкашей. Один просил сигарет украинских, а второй 100 гривен", - рассказала семья, которая выехала из Мелитополя через Васильевку.

Еще одна жительница Мелитополя сообщила, что россияне сказали всем формировать колонны по 10 машин и обещали пропускать колонну раз на 20 минут в период с 17.00 до 20.00. Первая колонна выехала в 16:40. Фуры и автомобили с грузом не пропускали и сказали, что больше не будут пропускать. По ее словам, эти машины стоят в очереди более 12 суток.

"На первом блок-посту даже не смотрели, если говоришь, что едешь в Запорожье. Так и сказали: "Вас здесь никто не держит!". Далее на других блок-постах просили всех показать документы, открыть багажник машины. Вещи личные и телефоны не смотрели. А вот перед Каменским смотрели абсолютно все и у всех", – рассказала женщина.

Как сообщал УНИАН, подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет, в городе убиты десятки российских оккупантов.

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