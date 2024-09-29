Сейчас РФ пытается штурмовать позиции Сил обороны, используя малые пехотные группы или маневренную технику.

Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать линию Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, сообщил в эфире "Киев 24" командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько.

"На Бахмутском направлении, как и на всем фронте, у нас ситуация напряженная. Достаточно тяжелая, но стабильная. Мы стоим на тех же рубежах, на которых стояли и месяц и два назад. Нет у нас провала никакого или отступления. Сейчас удается удерживать и эффективно уничтожать большое количество врагов, техники. На ближайшее время перспектива такая же, как и сейчас. Враг не меняет тактику, продолжает двигаться малыми группами, чтобы где-то просочиться между наших порядков. К счастью, мы их всех обнаруживаем, уничтожаем", - рассказал Зинько.

Он добавил, что сейчас оккупанты стараются меньше использовать бронированную технику вроде танков или БМП:

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"У них есть больший шанс добежать до позиций. Поскольку техника, которая едет - она едет преимущественно в один конец и остается на поле боя. Поэтому враг использует пехотные порядки. Или приезжают на различных багги или мотоциклах. Они быстрее, маневреннее. Однако и их нам удается уничтожить"

Зато враг применяет тактику малых штурмовых групп.

По словам военного, сейчас как Украина, так и Россия пытаются прорабатывать новые тактики, чтобы увеличивать маневрирование. Однако, по словам Зинько, вскоре это может измениться.

"В настоящее время это еще возможно. Через несколько недель, полтора месяца, все зависит от погоды, такая техника не сможет проезжать. Болота Донбасса свяжут фронт. И он будет менее маневренным", - пояснил Зинько.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным источников УНИАН, в ночь на 29 сентября Силы обороны Украины ударили беспилотниками по арсеналу хранения ракет в Волгоградской области. Для атаки было применено 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства.

Журналисты Forbes проанализировали количество войск, которые РФ держала в Курской области накануне начала украинской операции. По данным журналистов, на тот момент оккупанты удерживали там сотни единиц техники. Однако это не помогло им сдержать украинское наступление.

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