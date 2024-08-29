До 2022 года артроразведка велась старыми методами, которые позволяли обнаружить врага только тогда, когда он начал стрелять.

Артиллерия до сих пор остается главным оружием войны в Украине. Для ее эффективного применения, а также для противодействия вражеской артиллерии в Украине создали специальную бригаду артразведки. Командир 15-й бригады артиллерийской разведки "Черный лес" полковник Александр Попов рассказал "УП", почему понадобилось такое специальное подразделение.

По его словам, понимание того, что ВСУ нужна отдельная бригада артиллерийской разведки, возникло еще примерно в 2017-м году. Но тогда дело ограничилось лишь разговорами.

"Анализируя то, что происходило во время активной фазы боев 2014-2015 годов, мы поняли, что у нас очень мало средств, которые могут насыщать подразделения ракетных войск и артиллерии информацией. В то время боеприпасов еще было достаточно, но куда стрелять? Ни одна пушка или гаубица не выстрелит, пока ты ей не скажешь, куда именно стрелять", - рассказывает Попов.

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Он отметил, что отдельные части имели элементы артразведки, но они работали именно на свою бригаду, а не на всех. Также была проблема с дефицитом людей, которые могут проанализировать собранную разведкой информацию.

"В штате органов военного управления не было аналитических подразделений, их надо было создать. Теперь в Ракетных войсках и артиллерии они называются пункты управления артиллерийской разведкой. У них разведывательная информация, которая поступает, конвертируется в удобный вид. Ее нужно отсортировать, что актуально, что нужно/не нужно, в соответствии с задачей, условиями и так далее. И люди, которые делают эту работу, находятся в штате нашей 15-й бригады артразведки", - объясняет Попов.

Хотя замысел создать такую бригаду появился еще в 2017-м, фактически ее сформировали только в 2022 году в первые недели полномасштабного вторжения России. Сейчас эта бригада помогает наводиться на цель всем - от ракетных систем до фронтовых минометных расчетов.

По словам Попова, проблема артиллерийской разведки до 2022 года была в том, что старые средства не позволяли обнаруживать вражеские пушки до тех пор, пока они не начнут стрелять.

"Сейчас же мы можем обнаруживать его еще на этапе выдвижения. И это на самом деле очень круто, это фантастическая история. И это очень важное изменение. Раньше артиллерийская разведка была нацелена на выявление артиллерийских средств противника. Широкомасштабная война показала, что этого мало. Сейчас мы не ограничиваемся просто пушками противника или его средствами артразведки. Мы способны выявлять полный спектр элементов боевого порядка противника на поле боя. Начиная со средств радиоэлектронной борьбы, элементов системы противовоздушной обороны, пунктов управления, систем огневого поражения, в которые входит артиллерия, живая сила противника. Словом, все, что находится на поле боя", - рассказывает комбриг.

По словам офицера, артразведка использует не только беспилотники, но и другие технические средства.

"Беспилотники обнаруживают только часть и выполняют чаще задачу уже доразведки, уточнения координат, полученных другими техническими средствами, которые есть в нашей части. То есть беспилотник летит уже для подтверждения цели", - пояснил военный.

Ну мнению Попова, сегодня даже армии стран НАТО могут кое-чему поучиться у ВСУ.

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