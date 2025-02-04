Последние заявления Трампа, вроде бы непричастные к Украине, создают очень тревожную основу для переговоров, отметил дипломат.

Сейчас самое главное перехватить у России стратегическую инициативу на фронте. Если этого не сделать, возможные переговоры пойдут под диктовку и по пунктам президента РФ Владимира Путина, которые являются "планом капитуляции Украины". Такие опасения в интервью OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, допустив контакты между Штатами и Россией за спиной Украины.

Оценивая вероятность новой "Ялты" между Путиным, президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, экс-посол заявил, что такая "опасность существует":

"Чтобы это не произошло, важно, чтобы и наша позиция была всегда четкой. Должны отреагировать и европейцы, которые должны уже не только говорить о "недопущении разделения Украины", но и дополнить свою риторику конкретными действиями. А опасность "Ялты" существует. Я об этом начал думать особенно после заявлений Трампа, вроде бы непричастных к Украине. Они, на мой взгляд, создают очень тревожную основу для переговоров и возможных контактов между Трампом и Путиным".

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Он обратил внимание на то, что реакция Кремля на довольно резкие заявления Трампа достаточно сдержанна - Путин будто не заметил ультиматума и продолжил льстить американскому лидеру, и многие видят в этом попытку манипулировать трамповским эго.

"По-моему, здесь главный вопрос, нужны ли Путину действительно переговоры. Я считаю, что если и нужны, то только для того, чтобы перегруппировать свои вооруженные силы и снова атаковать Украину. То есть это нужно ему только с военной точки зрения. С другой стороны, судя по всему и как видно по оценкам экспертов, российская экономика наконец-то пошатнулась, и это Путин также учитывает. То есть ему нужна передышка по многим факторам, но только для продолжения агрессивных действий в скором будущем. Именно поэтому он, скажем так, спокойнее реагирует на жесткие высказывания Трампа", - отметил экс-посол.

Шамшур уверен, что избрание Трампа рассматривается Путиным и его окружением как "безусловный плюс":

"И они, я считаю, сейчас тем более рассчитывают на достижение каких-либо договоренностей, отвечающих интересам России. Особенно если посмотреть на заявления Трампа по Гренландии, Панамскому каналу и Канаде. Что фактически свидетельствует, что взгляды на мировой порядок, на право великих государств проводить политику по своему усмотрению тождественны и у Путина, и у Трампа".

Не исключая того, что контакты между РФ и США происходят за спиной Украины, экс-посол акцентировал:

"Очень важно, чтобы эти все переговоры между Трампом и Путиным - будь то встреча или телефонный разговор - не происходили за нашей спиной, чтобы этого принципа "ничего об Украине без Украины" придерживались. Но так ли будет, сегодня мне, честно говоря, не понятно. Было бы очень хорошо и правильно, если бы встрече или контакту Трампа с Путиным предшествовал разговор с президентом Украины".

Переговоры о завершении войны в Украине - актуальное

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио хаявил, что позиция Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться переговорами. и, по его словам, любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон - ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей.

Комментируя данное заявление, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что на данный момент уже идут подготовительные процедуры к тому, каким должен быть сценарий завершения войны.

Позже Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку, предоставляющую США доступ к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую помощь Киеву.

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