Пожар на нефтебазе ликвидирован рано утром 8 марта.

Пожар на нефтебазе в пгт. Черняхов Житомирской области ликвидировано.

Об этом в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар удалось погасить во вторник, 8 марта, в 06:15.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 марта в результате авиаударов на нефтебазах в Житомире и пгт. Черняхов возникли возгорания резервуаров.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Украинское государство также атаковали с территории Беларуси.

Верховная Рада поддержала введение в нашей стране военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, противник не раз атаковал Киев, Харьков, Мариуполь и Волноваху.

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