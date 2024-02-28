Возле Крынок противник решился лишь на один штурм и отступил.

На юге российская армия наносит удары дронами по мирному населению, вдвое усилила артиллерийские обстрелы и попала в иностранное судно, которое заблокировано в порту.

Как сообщили в Силах обороны юга, в течение суток враг направил управляемую авиабомбу по открытой местности вблизи поселка Зеленовка на правобережье Херсонщины. Также, пытаясь компенсировать ограниченность использования авиации, агрессор проводит дроновый террор населения прифронтовых регионов: зафиксировано 45 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет" и 18 сбросов 31 осколочного боеприпаса с БпЛА различных модификаций.

"Оккупанты усилили интенсивность артиллерийских обстрелов Херсонщины в два раза. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела населенных пунктов, из которых 13 раз враг бил именно по областному центру", - говорится в сообщении.

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Также от вражеских артиллерийских обстрелов страдали Тягинка, Понятовка, Красный Маяк, Львовское, Садовое, Осокоровка, Качкаровка, Ивановка, Дудчаны, Приднепровское, Михайловка, Токаревка, Берислав, Саблуковка, Янтарное, Гавриловка, Станислав, Ромашково, Антоновка и прибрежные районы Николаевщины, а именно - акватория Очаковской, Куцурубской и Черноморской общин.

А в Херсоне зафиксировано попадание в иностранное гражданское грузовое судно, которое с начала полномасштабного вторжения заблокировано россиянами в порту, а в Черноморской общине Николаевщины в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание гражданского рыболовецкого судна. К счастью, люди не пострадали.

"В Велетенском на Херсонщине вражеский обстрел унес жизнь местной жительницы, а в Херсоне два человека получили минно-взрывные травмы во время обстрелов. В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов поврежден элеватор, более десятка многоэтажек, почти два десятка частных домов и три автомобиля", - рассказали украинские военные.

В то же время на левом берегу Днепра за минувшие сутки враг совершил лишь одну попытку выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Этот штурм проходил без поддержки бронетехники и, понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции. При этом украинские воины продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В частности, за минувшие сутки получили подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 49 оккупантов, два станковых гранатомета ''Пламя'', две пушки, миномет, лодка и три разведывательных БпЛА: два типа "Суперкам" и один "Зала". Также уничтожены три единицы другой техники, в том числе - мотоцикл и экскаватор.

"Уничтожено шесть блиндажей, два пункта запуска БпЛА, пункт боеснабжения и маневренную группу радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении.

Известно, что на боевом дежурстве находится три корабля вражеского флота: два - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на юге

За предыдущие боевые сутки противник совершил две попытки штурмовых действий возле Крынок, на левобережье Днепра, и, понеся потери, отошел на исходные позиции.

В то же время украинские защитники нанесли огневое поражение по местам дислокации захватчиков, их огневым позициям и тылам. Было подтверждено, что на левом берегу уменьшилось на 51 оккупанта, два миномета, пушку, станцию радиоэлектронной борьбы и антенную станцию FPV-дронов и тому подобное.

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