Ступак считает, что уже к середине мая наступление оккупантов ограничится одним или двумя направлениями.

Ни одна армия не способна наступать постоянно, поскольку необходимо время на восстановление личного состава и ресурсов. Поэтому интенсивность российского наступления тоже должна уменьшиться.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что захватчики будут давить "ровно столько, сколько вообще будет человеческого ресурса".

"Понятно, что боеприпасы есть, судя по всему, российская армия получила подкрепление от Северной Кореи, техника есть, но рано или поздно интенсивность должна упасть", - добавил эксперт.

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Ступак считает, что уже к середине мая наступление оккупантов ограничится одним или двумя направлениями. Его интенсивность может уменьшиться вдвое.

"Я не говорю, что полностью прекратится наступление, но интенсивность может уменьшиться на 50-60%. Потому что, как ни крути, необходимо передохнуть. Ни одна армия не способна наступать постоянно, ведь нужно подтягивать боеприпасы, восстанавливать людей, которые гибнут, получают ранения, пропадают без вести, попадают в плен. Нужны новые подготовленные, а для этого нужно время. То есть, скорее всего, это может быть конец марта, как вариант – до середины мая", – резюмировал аналитик.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска на Харьковщине ищут брешь в обороне украинских защитников, чтобы развить свое наступление. Об этом заявил начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Он отметил, что говорить о вражеском наступлении на Харьков пока "очень рано".

Между тем военные официально подтвердили, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное Донецкой области. Они расположены неподалеку от Авдеевки.

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