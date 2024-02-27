В то же время враг, не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, применил против мирных жителей десятки различных беспилотников.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинские защитники ликвидировали десятки российских оккупантов, два миномета, пушку, станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщили в Силах обороны юга, основным видом ведения боевых действий в этой операционной зоне остается контрбатарейная борьба. В то же время подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра, отражая штурмы врага. В частности, за минувшие сутки противник совершил две попытки штурмовых действий, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Параллельно украинские защитники нанесли огневое поражение по местам дислокации захватчиков, их огневых позициях и тылах. Сейчас подтверждено, что за сутки на левом берегу стало меньше на 51 оккупанта, два миномета, пушку, станцию радиоэлектронной борьбы и антенную станцию FPV-дронов. Также пущено на металлолом 9 единиц автобронетехники, четыре разведывательных БпЛА, из них два - ZALA, "Орлан-10" и "Мерлин". Также уничтожена вражеская лодка, склад боеснабжения и пункт управления.

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В то же время в течение боевых суток враг не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, применил 33 FPV-дрона, два ударных БпЛА "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 22 осколочных боеприпаса.

Кроме того, оккупанты 12 раз били из артиллерии по Херсону, дважды были обстреляны Осокоровка, Томина Балка, Станислав. Под вражескими обстрелами оказались Понятовка, Степановка, Садовое, Нововоронцовка, Молодежное, Белозерка, Велетенское, Дарьевка, Львовское, Шляховое, Веселое, Антоновка, Новониколаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Токаревка, Зеленовка, Солнечное и Новониколаевка на Херсонщине. Не прекращает враг артиллерийского и дронового террора Очаковской и Куцурубской громад Николаевщины.

"В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов ранены два гражданских лица, еще один человек обратился в медицинское учреждение, получивший ранения накануне. Повреждены многоэтажка, около трех десятков частных домов, админздание, хозяйственные постройки, сельхозтехника и автомобили", - отмечают в Силах обороны.

Известно, что в Черном море на боевом дежурстве находится два корабля вражеского флота, и один - в Азовском. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.

Ситуация в Херсонской области

Предыдущие боевые сутки возле села Крынки (Херсонская область) враг вдвое усилил штурмы и пытался обстрелять населенный пункт.

В частности, агрессор совершил четыре неудачных штурма и, понеся потери, отошел на исходные позиции. В течение суток ВСУ получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на 49 боевиков, 2 пушки, миномет, автомобиль, генератор, наблюдательный пункт.

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