Враг продолжает воздушную разведку, обстрелы украинских позиций и тыловых территорий.

На юге предотвращен проход российской диверсионно-разведывательной группы в тыл Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14.00.

"Под утро обнаружен и предотвращен проход ДРГ противника в тыл наших подразделений в Нововоронцовской громаде", - сказал он.

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По словам Назарова, подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий ВСУ. Также враг продолжает осуществление воздушной разведки, обстрелы украинских позиций и тыловых территорий.

В частности, в течение ночи враг наносил удары с применением ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

"Ракетным ударом зенитно-ракетной системы С-300 атаковал Николаевский район. 4 управляемые ракеты С-300 ударили по Николаеву. Повреждены жилые дома и административные здания. По Очакову 5 ракет С-300 ударили по портовой инфраструктуре и акватории. Без человеческих жертв", - сообщил Назаров, добавив, что враг обстреливал и другие районы, города на юге страны.

Корабельная группировка врага в Черном море в составе 15 единиц маневрирует в том самом ракетобезопасном районе вдоль крымского побережья.

"Но даже оттуда остается риск пуска ракет типа "Калибр" из трех надводных и подводного носителей. Общий их запас составляет 28 ракет. Учитывая развитие обстановки и предполагаемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально вероятными, как с применением авиации, так и с беспилотных летательных аппаратов", - сказал Назаров.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, Одесса была атакована дронами-камикадзе, враг трижды попал в админздание в центре города.

Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны. В Одессе из-за последствий атаки дронами-камикадзе приостановлено движение нескольких троллейбусных маршрутов. Также повреждены жилые дома.

Также сегодня, 25 сентября, около 15.00 украинская противовоздушная оборона сбила дрон-камикадзе, которым враг пытался атаковать Николаев.

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