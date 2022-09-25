По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ночь на 25 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, также есть попадания в сети водопровода.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже", – отметил мэр. Видео дня

По информации главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, ракетные удары по Николаеву оккупанты нанесли ориентировочно в 01:25.

"Предварительно, без пострадавших. Подробная информация уточняется", – отметил он.

Россияне обстреливают Николаев ракетами С-300

Как известно, российские войска практически ежедневно обстреливают Николаев. Часто для ударов россияне используют ракеты С-300.

По словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, С-300 – это старые ракеты, которые уже нужно утилизировать. У России их порядка 7 тысяч, им хватит этих ракет еще года на три.

"С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их порядка 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", – отметил он.

Максимальная дальность полета российских ракет С-300 класса "земля-земля" может достигать 200 километров, рассказал Олег Жданов.