По его словам, не так спокойно скорее будет в регионах с активной политической жизнью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Донецкая и Луганская области после освобождения от российских оккупантов будут "самыми спокойными регионами".

По его словам, утверждение о том, что на Донбассе "все больные на голову" - это большое преувеличение. В эфире "Завтрака с 1 + 1" он отметил, что в этих регионах есть часть людей, которые находились под российским влиянием тотально.

"Там такие же люди, которые подчинятся нашему законодательству. Если у них нет такого желания, то мир велик. Есть Воркута, Колыма, много интересных мест, где они могут поселиться по своему желанию", — добавил Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что нет ничего выше украинских законов и Конституции.

"Это будут самые спокойные регионы, люди там спокойно будут жить под украинским флагом. Не так спокойно скорее будет в регионах с активной политической жизнью", — резюмировал он.

Война в Украине - последние новости

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, закрепляются на новых рубежах.

Кроме того, ВСУ преуспели в наступлении на южном фронте. Там также закрепляются на новых позициях.

С тем потери России в войне по состоянию на 7 сентября среди личного состава уже достигли около 266 900.

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