Украинские военные утверждают, что ситуация на северной границе Украины – без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в действиях российских оккупантов нет. Однако враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке.

Украинские военные утверждают, что ситуация на севере Украины – без существенных изменений. Позиции и активность сил оккупантов за последние сутки существенно не изменилась. Вместе с тем, в приграничье с Украиной – на территории Беларуси вражеские войска продолжают наращивать средства ПВО.

На Северском направлении - в приграничных с Украиной районах России - удерживают отдельные подразделения войск западного военного округа. Речь идет о Брянской и Курской областях.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угроза вторжения оккупантов в Украину со стороны Беларуси остается. Поэтому Вооруженные Силы Украины совместно с пограничниками постоянно отслеживают ситуацию и укрепляют границы.

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