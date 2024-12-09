По словам Ивана Ступака, оккупированная территория - это миллионы кубометров обломков бетона вперемешку с телами украинских защитников.

Власти Украины поняли, что возвращение территорий по состоянию на 1991 год пока не осуществимо - в частности, для этого не хватает сил в людях, технике и обеспечении. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак.

Он сослался на информацию, которая поступает из Вашингтона - в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа.

"Из того, что я знаю, что я читал, то будущая администрация господина Трампа скептически к этому отнеслась, вообще не заинтересована в этом вопросе", - сказал эксперт.

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По его словам, оккупированная территория - это миллионы кубометров обломков бетона в перемешку с телами украинских защитников, российских военных и гражданских. Также там могут быть десятки тысяч не неразорвавшихся или полунеразорвавшихся боеприпасов, а для разминирования нужны сотни миллиардов долларов, которых у Украины нет.

Как сказал Ступак, он не представляет, как Украина может выйти на границы 2022 года, и Киев не имеет другого выбора, как согласиться на остановку ситуации на тех территориях, которые есть сейчас. При этом если США не будут помогать и давить на Францию и Великобританию, те тоже существенно ограничат помощь, тогда как собственных ресурсов Украине не хватает:

"Постепенно теряем территорию. Зависит от того, до какой отметки мы готовы это терпеть - до Киева? Житомира? Тернополя? Львова? Чопа? Вопрос риторический".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне способны захватить Курахово. По словам старшего лейтенанта, военного эксперта Николая Мельника, оккупанты вряд ли прорвут оборону ВСУ и выйдут к Запорожью.

Также мы писали, что ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться. По данным DeepState, основные бои сейчас идут на южных подступах к этому населенному пункту, в частности в районах между Ровнополем и Макаровкой.

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