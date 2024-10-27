По словам президента Польши, отдать РФ хотя бы сантиметр украинской территории было бы катастрофической ошибкой.

Несмотря на политические споры между Польшей и Украиной, Варшава остается твердой в своей позиции, что Киев должен получить все необходимое для достижения полной победы в войне с Россией - как для себя, так и для всей Европы. Об этом в интервью РАР сказал президент Польши Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что отдать РФ хотя бы сантиметр украинской территории было бы катастрофической ошибкой. Он также прокомментировал численное преимущество России в ее войне против Украины, отметив, что Киев реально может вернуть себе все оккупированные территории.

"Если вы такие великодушные к России, почему бы не дать им кусок своей земли? Любая суверенная страна, например, Россия - на каком основании, я вас спрашиваю, Россия заслуживает чего-то - особенно на чужой территории?" - спросил Дуда.

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Он также рассказал, что так называемый проект "Восточный щит" станет новой версией "железного занавеса". По его словам, система укреплений на восточной границе, строительство которой начнется вскоре, - это ответ на "ненасытные имперские планы России":

"Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Последнее, что они хотят видеть, - это восстановление "железного занавеса". Я скажу так: если безопасность моих соотечественников будет обеспечена поднятием железного занавеса, тогда ладно, железный занавес будет".

Отношения Польши и Украины - последние новости

В Польше назвали единственное условие передачи МиГ-29 Украине. По словам временного поверенного Польши в Украине Петра Лукасевича, сейчас без этих истребителей поляки будут чувствовать себя незащищенными.

Как сказал дипломат, украинцы получат многоцелевые МиГ-29 только после того, как партнеры предоставят Варшаве новые самолеты.

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