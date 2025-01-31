Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили несколько групп оккупантов, которые выехали на штурм на мотобайках.
"Россияне попытались штурмовать позиции 37 отдельной бригады морской пехоты. Для этого оккупанты применили до восьми единиц мототехники", - рассказали в ВМС ВСУ.
На видео, которое обнародовали украинские военные, можно увидеть, как разведка фиксирует перемещение трех групп противника на мотобайках. Услышав дроны, захватчики спешились и побежали искать укрытие в лесной полосе. Однако морским пехотинцам с помощью "птичек" удалось отследить вражескую живую силу и уничтожить ее вместе с транспортом.
"Байкерам-неудачникам не суждено было доехать дальше "серой" зоны. Разведка зафиксировала перемещение техники, а наши аэробомберы и операторы FPV умело выписали оккупантам билеты на путешествие в ад", - говорится в сообщении.
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Недавно на оккупированной части Запорожской области воины ГУР обнаружили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" и уничтожили вместе с обслугой.
Рекламируя эту антенну, оккупанты уверяли, что она может одновременно зафиксировать 31 цель, ориентирована исключительно на воздушные цели и ее не видно даже "с пяти метров", что делает ее идеальной для высадки в тылу. Именно такую идеальную цель обнаружили ГУРовцы с помощью специального дрона и уничтожили ее.