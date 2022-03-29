Средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства являются чрезвычайно важными для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на пять лет от даты заключения кредитного договора).

Средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления.

Вас также могут заинтересовать новости: