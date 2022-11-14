По словам главы МИД, Украина не получала и не получит никаких конструктивных предложений от российских властей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российским войскам необходима пауза на фронте, чтобы подготовить новое более жестокое нападение на Украину.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кулеба подчеркнул, что ни одна другая страна не стремится к миру в Украине настолько сильно, как сама Украина, которая никогда не хотела этой войны.

"Мы также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет мира. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и осуществить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать", – пояснил Кулеба.

Видео дня

Кроме того, по словам главы МИД, Украина не получала и не получит никаких конструктивных предложений от российской власти. Он также подчеркнул, что сигнал президента РФ Владимира Путина о том, что Кремль якобы открыт для переговоров, является дымовой завесой для продолжения агрессии.

"Путин сейчас не хочет никаких компромиссов. Поэтому президент Зеленский четко заявил: Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ. Это проложит путь к мирному процессу", – отметил министр.

Переговоры между Украиной и РФ

В Офисе президента считают, что Россия будет на самом деле готова вести переговоры о мире и выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска. Советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно". У всех "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "пора заканчивать".

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отметил, что решать, когда начинать вести переговоры с Россией, должны Украина и президент Владимир Зеленский. Он добавил, что Россия проигрывает войну в Украине, и начала проигрывать ее с самого начала.

При этом 14 ноября 2022 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия "не приемлет предварительные условия для начала переговоров с Украиной". Как отметили росСМИ, речь идет о необходимости вывода российских войск с оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: