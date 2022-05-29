Решение о контрнаступлении принимается на самом высоком уровне.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия на всех направлениях, где это возможно и необходимо. Соответствующее решение принимается на самом высоком уровне. Оно всегда сознательное, взвешенное и абсолютно понятное.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативного командования "Восток" Илько Божко.

По его словам, украинские защитники делают все, чтобы сдержать врага.

"Надо понимать, где это возможно и необходимо продолжается контрнаступление на всех направлениях. Стоит это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность", – отметил Божко.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли гостиницу на окраинах города, а ВСУ пытаются их оттуда выбить.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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