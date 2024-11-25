Большие силы противника сосредоточены возле города.

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои и враг ежедневно теряет до 100 человек.

Об этом сказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире Общественного.

Она отметила, что на Торецком направлении враг проводит активные штурмовые действия. "Враг надвигает с невероятной скоростью", - подчеркнула она. По ее словам, оккупанты для обстрела Торецка задействуют различные виды БПЛА, артиллерию и авиацию.

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"Враг наступает с невероятной скоростью. Количественно враг теряет до 100 человек в сутки в самом Торецке. Можете представить какая активность боевых действий, поскольку 100 - это примерно 5% от всех потерь врага по всему участку фронта", - отметила Бобовникова.

По ее словам, гражданских людей остается в городе немного. "В Торецке сейчас вообще невозможно находиться", - добавила она. По ее словам, пребывание гражданских людей в городе очень мешает проводить боевые действия, потому что городские бои являются сложными и военнослужащие вынуждены мгновенно реагировать, им приходится еще и при этом решать быстро кто перед ними гражданский или переодетые оккупанты.

Также Бобовникова признает, что "достаточно угрожающей" является ситуация еще в одном населенном пункте - Часовом Яру (Донецкая область). "Враг накопил значительное количество войск и начинает применять различные тактики, надеясь, что какая-то из них сработает. Пока мы их сдерживаем. Однако ситуация угрожающая, враг пытается атаковать", - подчеркнула она. При этом добавила, что очень много российских военных уже находятся рядом с Часовым Яром.

О чем еще известно с Торецкого направления

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Торецке российские военные убили двух и ранили одного гражданского.

В отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры отметили, что в этот день в 18:00 военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале города Торецк, где находились трое гражданских.

Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего две местные жительницы погибли на месте, а мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения.

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