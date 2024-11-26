Сейчас Силы обороны не могут полноценно уничтожать российскую логистику на этом направлении.

Российские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении, сообщил в эфире "Radio NV" Владислав Селезнев - военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Изменились цифры. Еще неделю назад я оперировал цифрой в 90 тысяч по количественному составу российской группировки "Днепр", которая действует на юге Запорожской области. Вчера ГУР сообщил, что российских военных там около 130 тысяч. Этого недостаточно для того, чтобы атаковать Запорожье. Ведь для этого врагу надо минимум 300 тысяч войск", - сказал Селезнев.

В то же время эксперт добавил, что россияне способны нанести серьезные проблемы тактического уровня для Сил обороны Украины, если они примут решение использовать все 130 тысяч своих военнослужащих.

Видео дня

"Я имею определенные предостережения. Ведь этой группировкой руководит генерал-полковник Михаил Теплинский. Он, кажется, самый вменяемый у них генерал. И ключевая - враг имеет сейчас постоянную и бесперебойную логистику для этой группировки. После того, как мы оставили контроль над Угледаром, наша артиллерия не достает до станции Волновахи - железнодорожного узла, который является ключевым в сети обеспечения российской армии на юге Запорожской и Донецкой областей. Мы имеем вызов, поскольку чем дальше, тем больше угроза будет расти", - добавил Селезнев.

Возможное наступление РФ на Запорожье: что надо знать

О возможной подготовке россиян к большому наступлению на город Запорожье накануне сообщило издание The Economist со ссылкой на украинские источники. Журналисты отметили, что для этого Россия собрала на том направлении 130 тысяч военных.

В ВСУ прокомментировали эту ситуацию и назвали ее "нагнетанием". Там также добавили, что сейчас россияне максимум способны захватить несколько сел на этом направлении, однако дойти до Запорожья у них не получится.

Вас также могут заинтересовать новости: