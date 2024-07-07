Бывший пленник Кремля не скрывает, что участие в боях против захватчиков для него является также возможностью отомстить за 5-летний плен в России.

Бывший пленник Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов признался, что ушел на фронт именно потому, что хотел отомстить россиянам за годы плена. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Отомстить желание есть. И в том числе это была одна из причин, почему я пошел в армию. Потому что это единственная возможность сейчас легально убивать врагов. Потом такой возможности уже не будет", - рассказывает он.

Вместе с тем Сенцов уверяет, что за два года в штурмовой пехоте ему ни разу не пришлось никого убить лично так, чтобы это было понятно наверняка.

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"Я в штурмовой пехоте, мы много стреляем, много работаем на вспышку, на звук, на огонек или что-то такое. Но такого, что ты персонально кого-то минусовал, такого у меня не было", - утверждает бывший пленник Кремля.

По словам Сенцова, на фронте у него были ситуации, когда он мог убить российских солдат, но тогда он решил пленить захватчиков.

"Когда мы делали засаду последнюю, это был мой выбор: или дать команду их уничтожить, потому что они были у нас под прицелами открытые, или взять в плен. Ситуация была для нас не рисковая, поэтому мы взяли их в плен", - рассказывает кинорежиссер.

Сенцов говорит, что лично дважды пленил россиян - однажды это была группа из шести оккупантов, а через несколько недель в плен попали еще шестеро, включая командира.

Что известно об Олеге Сенцове

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель из Крыма. До российского вторжения в Крым успел получить определенную славу за создание авторских фильмов "Гамер" и "Носорог".

После аннексии полуострова был задержан оккупантами по обвинению в терроризме, поскольку он был активным сторонником Революции Достоинства. В августе 2015 года россияне упекли его в тюрьму строгого режима на 20 лет. Там он провел более 4 лет.

7 сентября 2019 года Сенцов был освобожден из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, о котором договаривались лично Владимир Зеленский и Владимир Путин.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в начале 2022 года Олег Сенцов вступил в ряды ВСУ и принял непосредственное участие в боевых действиях против захватчиков.

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