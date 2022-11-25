По его словам, ракетные запасы России из-за санкций стали иссякать, и теперь единственная надежда – контрабанда.

Не стоит ожидать, что российские ракеты полностью закончатся. Некоторую номенклатуру они могут еще производить. А ту, что не могут – да, они заканчиваются и даже не исключено, что уже закончились.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, понятие "заканчиваются" довольно парадоксальное, ведь на вооружении российских оккупационных войск (РОВ - УНИАН) имеется возобновляемое и не возобновляемое ракетное вооружение.

"Возобновляемое – это то ракетное вооружение, которое россия может производить, хотя и с трудностями", - говорит Коваленко.

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Так, по словам эксперта, к возобновляемым ракетам относятся: Х-101, КР "Калибр", Х-59, 9М723 и 9М728.

"В общем, те, производство которых наладили, либо поддерживали в период уже РФ. Но, в этот период они интенсивно модернизировались и создавались, используя иностранные комплектующие, в частности, микросхемы, микрочипы, полупроводники и т.д. И теперь, в эпоху санкций, этих поставок нет", - отметил эксперт.

Но, к примеру, сейчас Россия вообще не может сейчас производить ракеты Х-47М "Кинжал" поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника. Большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США - Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России невозможно, говорит Коваленко.

Что же до производства КР "Калибр", Х-101, Х-59, то в условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда.

"Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан, а так же Иран, получающий микросхемы из Китая. То есть, Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно. В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 2-3 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих", - объяснил Коваленко.

Так же, по его словам, возникает ещё одна проблематика применения и накопление Россией ракет – это снятие их с хранения и отправка на пусковые площадки.

"После хранения, зачастую, каждая ракета требует технического обслуживания, как минимум, а не редко и ремонта – это время. Затем доставка, которая так же занимает определённые сроки. То есть обстреливать Украину Россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2-3 тысячи за месяц, а несколько десятков с периодичностью примерно 2-3 недели", - говорит Коваленко.

Кроме того, стоит отметить, что не возобновляемое – это ракетное вооружение которое досталось России по наследству от СССР и, которое она не способна производить. Это, например, ракеты Х-22. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет.

"То есть, это именно то ракетное оружие, которое действительно полноценно заканчивается и в какой-то момент их не станет вообще. Если не сказать больше – они уже закончились. Вот примерно такая ситуация с ракетами, которые и заканчиваются, по ряду наименований, и не закончатся никогда, поскольку имеется их производство, но весьма проблематичное", - отметил эксперт.

Война в Украине: ракеты РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что самыми опасными для Украины являются гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Системе противовоздушной обороны сложно из сбивать.

По словам специалистов, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47м "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.

Россия несколько раз использовала "Кинжалы" для ударов по Украине. Но, как заявлял представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, РФ меняет тактику ракетных ударов по территории Украины, поскольку в оккупационной армии наблюдается дефицит определенных ракет. А военным ВСУ удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

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