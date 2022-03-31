Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами Стингер, Игла, британскими и американскими комплексами, которые есть на вооружении ВСУ.

Россия атакует Украину с воздуха ракетами разных типов: в основном это "Калибр" и Х-55. Эти ракеты крылатые и могут быть различного базирования.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет "Эспрессо.Запад".

"У оккупантов есть немало самолетов, с которых они наносят удары. К примеру, шесть самолетов вылетает и запускают ракеты в заданные направления. Ракеты малозаметны, оккупанты часто используют речища для низкого полета. Два или три дня назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте. До сих пор активности оттуда не было", - заявил он.

Также враг атакует ракетами типа "Искандер", но их воздушные силы украинского войска уже тоже научились сбивать.

"Ракеты можно быстро сбить, основное их зафиксировать. Хотя видим неоднократные случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей, или попадали в другую цель. Преимущественно все ракеты заметны для военнослужащих Воздушных сил. Впрочем это высокоточное оружие, которое летит 800 километров в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация запрограммирована для нее, поэтому сирена включается начиная от Херсонской области и до Запада", - рассказал спикер.

Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами Стингер, Игла, британскими и американскими комплексами, которые есть на вооружении ВСУ.

"Мы уже даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь должны сложиться условия, надо быть в выгодном расположении. Конечно, есть шанс, что ракету обезвредят по дороге. Впрочем цель сложная и малозаметная, но нас это не останавливает, мы сбиваем", - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны.