Во время авианалетов на Харьковщине от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисти потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БпЛА.

Вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"В течение двух последних дней, противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на востоке страны. Во время авианалетов на Харьковщине от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисти потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БпЛА. Также есть сведения о сбитии двух крылатых ракет врага на разных направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что понеся серьезные потери накануне вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей ПВО.

"Впрочем, еще минус четыре за сутки 30 марта! Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов", - отметило Командование Воздушных сил.

Как писал УНИАН, командование ВС РФ с начала вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров.

Сейчас происходит накопление российских войск для нанесения новых ударов на Донбассе.

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