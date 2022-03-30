Имя героя не называется, чтобы его не узнали оккупанты.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ отчиталось о сбитой крылатой ракете. Ее обезвредили с украинского истребителя ракетой класса "воздух-воздух".

Соответствующими данными воздушное командование "Запад" поделилось на своей официальной странице на Facebook.

"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя. С каждым днем, с начала полномасштабной войны, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет россиян, используя все вооружение, в том числе ПЗРК", — заявили в воздушном командовании "Запад".

Сбить крылатую ракету из истребителя довольно сложно из-за скорости ее полета. Однако это уже не первый раз, когда украинским пилотам удается совершить подобный подвиг. В начале марта один из наших асов сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой класса "воздух-воздух" неподалеку от Обухова.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: