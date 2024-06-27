С получением новых западных вооружений и технологий ВСУ смогут лучше противостоять этой угрозе.

В течение последних месяцев Россия терроризирует украинские войска на передовой и близлежащие города с помощью планирующих бомб.

Сейчас Украина имеет немного противоракет, с получением новых западных вооружений и технологий ВСУ смогут лучше противостоять этой угрозе. Но Западу также нужно будет проявить большую гибкость в условиях, которые он ставит перед Украиной по использованию новейших вооружений, пишет Defense News.

"Планирующие бомбы дешевые. Россия сотнями выпускает их еженедельно по украинским целям на линии фронта и за ней. Эти бомбы небольшие и их трудно заметить на радарах. Они не используют двигатель и не излучают теплового излучения, которое можно обнаружить. Российские самолеты запускают планирующие бомбы за десятки километров за линией фронта, в относительной безопасности", – говорится в материале.

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Только в марте 3 000 запущенных Россией планирующих бомб поразили цели, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. Украине нужно больше систем Patriot, чтобы эти бомбы не наносили ущерб инфраструктуре. США посылают больше комплексов, но перехватчики стоят дорого – соотношение затрат и результатов неблагоприятное.

Наиболее практичным противодействием планирующим бомбам является уничтожение самолетов-носителей – на земле или в воздухе. Это можно сделать, используя сочетание тактических ракет, средств воздух-воздух и радиоэлектронной борьбы. Украина умело использует тактические ракеты и беспилотники против наземных целей. В мае ATACMS уничтожили три современных боевых самолета в Крыму. В июне Украина запустила по меньшей мере 70 собственных беспилотников по российскому аэродрому, вероятно, уничтожив три самолета, оборудованные для запуска планерных бомб.

Согласно недавно смягченной политике США, Украина может применять ATACMS, против российских сил, которые нападают или собираются напасть на Украину. Но украинцы говорят, что это касается только целей на расстоянии около 60 миль (96,5 км) на территории России. Возможно, США было бы разумно позволить наносить удары и по отдаленным аэродромам.

F-16 и самолеты ДРЛО

Западное оборудование, поступающее в Украину, может предложить второй способ нейтрализации планерных бомб. Украина может вскоре получить европейские истребители F-16 и два шведских самолета раннего воздушного предупреждения и управления. Это сочетание создаст новые возможности, особенно если США предоставят усовершенствованные ракеты среднего радиуса действия "воздух-воздух" дальнего радиуса действия. Они могли бы поражать многие самолеты еще до того, как будут запущены бомбы.

"Самолеты Saab AEW&C станут мультипликатором силы. Они могут идентифицировать цели на расстоянии около 250 морских миль (463 км) и обнаруживать воздушные и наземные радары. Это очень важно для отслеживания и уничтожения удаленных самолетов и средств противовоздушной обороны. Хотя украинские F-16 будут более старыми, они будут иметь много современной электроники. Это может включать Link 16, стандартную систему НАТО для обмена тактическими данными. Пролетая над Украиной на безопасном расстоянии, самолеты AEW&C могут направлять F-16 к целям", – говорится в материале.

Со временем США также могут помочь Украине построить более мощные военно-воздушные силы. Некоторые списанные самолеты F-16 и самолеты радиоэлектронной борьбы E-2 Hawkeye ВМС США, хранящиеся в Аризоне, могут быть отремонтированы для Украины.

Радиоэлектронная борьба

Радиоэлектронная борьба предлагает третий способ победить планирующие бомбы – сбить с толку российские спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС или GPS. Для защиты критической инфраструктуры Украине понадобятся мощные глушилки для блокировки спутниковых сигналов на большом пространстве.

Планирующая бомба может полагаться на резервную инерционную систему наведения, если спутниковая навигация выйдет из строя, но она менее точна. Отклонение растет, чем дальше бомба летит без спутникового наведения.

"На войне серебряные пули встречаются редко. Боевые действия часто требуют разнообразных возможностей и инновационного или гибкого использования. Для того, чтобы Украина смогла преодолеть угрозу планерных бомб, нужно больше и того, и другого. Тактические ракеты большой дальности, самолеты F-16 и AEW&C, а также передовые средства радиоэлектронной борьбы – и более гибкая политика США по их использованию – могут предоставить Украине мощную силу", – резюмирует издание.

РФ терроризирует Украину авиабомбами

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют украинские города и позиции украинских войск на передовой авиабомбами. В частности, от них страдает Херсонщина и Харьковщина.

Так, днем 27 июня россияне ударили по Харькову. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 с УМПК.

Враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова. Повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС. Пострадали пять человек.

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