Офицер считает, что если бы разрешение распространялось и на ATACMS, то можно было уничтожать воинские части и соединения в глубоком тылу противника.

Разрешение партнеров на удары западным оружием по РФ с территории Харьковской области, "развязывает нам руки", но россияне также осведомлены о разрешении с определенными ограничениями и в соответствии с этим будут действовать.

Об этом сказал Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления "Рубеж", майор Виталий Литвин. "С пониманием этой ситуации, враг отодвинет резервы подальше от границы, куда мы не достанем тем имеющимся вооружением, на которое нам дали разрешение бить. Если бы это были ATACMS, мы бы могли бить более в глубину, уничтожать воинские части и соединения",- отметил офицер в эфире телемарафона.

Использование ATACMS, позволило бы уничтожать, критическую инфраструктуру, благодаря которой россияне перебрасывают резервы и подкрепление на Харьковщину.

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"Например, железнодорожные мосты, по которым они эшелоны перебрасывают в управление войск "Белгород", так у них называется группировка войск "Север". Именно на Харьковщине управление войск "Белгород" пересекло границу и сейчас проводит там перегруппировку, закрепление на тех рубежах, которых они достигли", - акцентировал он.

Разрешение использовать западное оружие, даже с определенными ограничениями, очень улучшит положение украинских Сил обороны, в частности, на Харьковщине.

"Мы понимаем, что враг просто передвинется. И подход каких-то резервов будет не 2 часа, а 3-4 часа. Если бы нам позволили более стратегическим оружием по их тыловым пунктам, то это было бы гораздо проще. Думаю, об этом стоит говорить нашим политикам, чтобы западные партнеры поняли, что этого недостаточно. Надо делать больше шагов навстречу Украине в уничтожении врага, потому что мы пишем историю всего мира на нашей территории, нашими жизнями, нашим временем и нашей кровью", - подчеркнул Литвин.

Военный рассказал, что одно из подразделений бригады "Рубеж" выполняет боевые задачи именно на направлении Липцов в Харьковской области. Там противник почти каждый день проводит штурмовые действия, пытается улучшить инженерно-фортификационные сооружения, чтобы помешать эффективности контратак ВСУ.

"То есть, враг сейчас хочет удержаться на тех рубежах, которые он уже получил, в окрестностях населенных пунктов Волчанск и Липцы. Но эти населенные пункты остаются подконтрольными Силам обороны Украины", - отметил он.

Оккупанты перебрасывают свои ресурсы и пытаются усилиться на тех позициях на Харьковщине, где сейчас идут бои.

"Это пехотные подразделения, дополнительные резервные силы, которые они перебросили в поддержку своих позиций, чтобы закрепиться и удерживать. Они понимают, что мы отбили это наступление. Мы сейчас аккумулировали там вооружение, боеприпасы. Таким образом врагу нужно туда забрасывать новую живую силу, чтобы удержать эти позиции. И враг сейчас делает такие шаги для удержания этих позиций, усиливая их новой живой силой оккупационных войск РФ",- пояснил Литвин.

Удары западным оружием по территории РФ

Украина получает определенные разрешения от зарубежных партнеров на использование западного оружия по территории РФ. Ряд стран уже отреагировал на активные призывы и разрешил наносить удары по российские территории западным вооружением, но с определенными нюансами.

В контексте российского наступления в Харьковской области, в частности, США разрешили наносить "контрудары через границу", но не из ATACMS.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, нынешние разрешения западных партнеров по применению оружия по российской территории являются лишь первыми шагами, которые в дальнейшем приведут к расширению списка объектов и территорий, по которым Украине позволят бить западным оружием. Эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время Силы обороны могут ударить по скоплению врага в Белгородской и Курской областях, где россияне формируют свои группировки в 10-15 км от границы.

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