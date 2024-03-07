Маломуж отметил, что сейчас противник пытается решать тактические задачи на передовой.

Российские оккупационные войска пытаются действовать по модели Авдеевки и применяют авиабомбы, дроны и артиллерию, в частности, по Часовому Яру.

Как пояснил генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ, россияне хотят перерезать лоигстические пути и развивать наступление в направлении Константиновки, Краматорска и в перспективе – Славянска. Эти три точки, по мнению генерала, являются целью врага.

Маломуж отметил, что сейчас противник пытается решать тактические задачи на передовой. При этом авиация применяется "очень осторожно, только во время решающих атак".

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"По некоторым нашим данным, российские пилоты уже отказываются вылетать. Когда продвижение нужно организовать очень эффективно, оккупанты используют фосфорные бомбы, даже снаряды с химическим наполнением раздражающего действия для того, чтобы нейтрализовать наших военнослужащих на определенное время. Это еще не прямая химическая атака, но она очень эффективно действует непосредственно на военных", – добавил он.

Ситуация на фронте: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло 70 боевых столкновений с противником. Горячее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Там украинские защитники отбили 20 и 19 атак соответственно.

В то же время офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что на Бахмутском направлении российские захватчики уже много месяцев ни на минуту не прекращают обстрелы. По его словам, фактически враг давит по всей линии фронта.

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