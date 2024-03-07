Более интенсивные наступательные действия врага на Часов Яр начнутся уже во второй половине 2024 года.

У россиян нет ресурсов для захвата в ближайшее время Часового Яра. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона, комментируя желание сделать президенту России Владимиру Путину подарок к выборам, оккупировав Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Выборы должны состояться в воскресенье, 17 марта.

"Это больные фантазии относительно Часового Яра. Это сложное направление для ведения наступательных действий и им сейчас не хватит ресурса для того, чтобы захватить Часов Яр именно до начала выборов", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы начать захват Часового Яра оккупанты еще бы должны были захватить такие населенные пункты как Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка.

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"Без контроля над этими локациями они не смогут эффективно проводить наступательные действия именно по Часовому Яру. Поэтому они сосредоточились на уничтожении самого города артиллерией, а также управляемыми авиационными бомбами. Это их классическая тактика - полное уничтожение, чтобы не было возможности защищаться в городских условиях", - отметил Коваленко.

Эксперт отметил, что более интенсивные наступательные действия врага в направлении Часов Яр скорее всего начнутся уже во второй половине 2024 года.

Наступление на Часов Яр: что говорят в британской разведке

Как сообщал УНИАН, разведка Британии в сети X (Twitter), ссылаясь на свои данные, сообщала, что захватнические российские силы пока не способны провести полномасштабное наступление на город Часов Яр, который находится к западу от оккупированного Бахмута.

Сказано, что постоянные атаки российских сил направлены на расширение контроля вокруг города Бахмут, который Россия захватила в марте 2023 года. Захватнические войска продвинулись для оккупации восточных частей села Ивановское и атакуют украинские позиции в Богдановке.

При этом, почти наверняка, что на этом направлении срочной операционной целью РФ является захват города Часов Яр, который расположен в 5 км от линии фронта.

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