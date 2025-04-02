Недавно оккупанты атаковали на одном открытом ЛуАЗ-1302 и 31 мотоцикле.

На фронте в Украине российские оккупанты атаковали украинские позиции на ярко-бирюзовом легком грузовике с открытым верхом. Для оккупантов это закончилось плохо.

Как пишет Forbes в своем материале о событиях на войне, грузовик ГАЗ-69 1952 года выпуска российские войска в Украине используют, поскольку запасы специализированных боевых машин постоянно сокращаться. Этот транспорт не является хорошим, по крайней мере, для перевозки российской пехоты в бой через патрулируемую беспилотниками, заминированную и изрешеченную артиллерией нейтральную зону.

Но, как отмечает издание, у него по крайней мере, есть жесткий верх, который может обеспечить некоторую защиту от дождя, чего нельзя сказать о другом гражданском автомобиле советского образца, который недавно появился на у оккупантов - ЛуАЗ-1302.

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"По иронии судьбы, этот легкий внедорожный грузовик - украинская продукция, произведенная в период с 1966 по 1992 год", - отметило издание.

Издание подчеркнуло, что из-за огромных потерь бронетехники за три года войны, которые РФ не может покрыть, российские полки регулярно атакуют пешком или на гражданских автомобилях, фургонах, грузовиках, вездеходах и мотоциклах.

Но одно недавнее российское нападение было примечательно тем, сколько незащищенных транспортных средств в нем участвовало: четыре квадроцикла, 10 более тяжелых транспортных средств, включая как минимум один открытый ЛуАЗ-1302 и 31 мотоцикл.

Украинские беспилотники и артиллерия быстро расправились с группой нападения. И когда дым и пыль рассеялись, а выжившие россияне побежали и поползли обратно к своим позициям, обездвиженный ЛуАЗ-1302 выделялся на поле битвы своей яркой бирюзовой окраской. "Редкая бирюзовая штурмовая Лада разблокирована", - пошутил аналитик Мокласен, приняв ЛуАЗ-1302 за автомобиль Lada.

"Учитывая, сколько Лад катилось к украинским позициям, как правило, с односторонним движением, эта ошибка простительна", - заключило издание.

Война в Украине: новости

В РФ объявили весенний призыв в 160 тыс. личного состава. По мнению главы совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, все они попадут на фронт. Призывников принудительно переведут в контрактники, и они, вероятно, будут участвовать в летнем наступлении в Украине.

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