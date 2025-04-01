По мнению председателя совета резервистов, весенний призыв в России, по сути, является скрытой мобилизацией.

В РФ объявили весенний призыв в 160 тысяч личного состава. По мнению главы совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, все они попадут на фронт. Призывников принудительно переведут в контрактники, и они, вероятно, будут участвовать в летнем наступлении в Украине, заявил Тимочко в эфире канала Ми-Украина.

"Казалось бы, всех срочников на Курщину не отправят, но есть один момент: для человека, который попадает на срочную службу в российскую армию, создают чрезвычайно сложные условия с целью того, чтобы он подписал контракт. Поэтому мы можем говорить, что это - скрытая мобилизация", - сказал он.

Как пояснил Тимочко, на место срочников, которые заключат контракт, призовут других молодых россиян для того, чтобы "уложиться в рамку 160 тысяч". При этом Москва постарается заполнить свою мобилизационную систему, которая сейчас может пропустить 250 тыс. человек. Эксперт считает, что это удастся сделать путем своеобразных рокировок: призывников - в контрактники, а вместо тех, кто заключил контракт, - набор новых призывников.

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"Тогда получаем ответ, где Путин возьмет людей для летнего наступления. Апрель-май, набор на "срочную", муштра, принуждение подписать контракт, два-три месяца - вот и имеем результат. Параллельно - подготовка, параллельно пополнение контрактниками российской армии. И я думаю, что на это будет делаться бешеная ставка", - подчеркнул Тимочко.

Он акцентировал, что второй "вопиющий момент" - в том, что оккупанты призывают на срочную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории. Эксперт пояснил, что юношам, которые, находясь в оккупации, достигли совершеннолетия, принудительно выдают российские паспорта. По словам Тимочко, если оккупанты будут бросать таких людей на линию фронта, то даже не будут заключать с ними контракт.

"Потому что в представлении россиян, это "недолюди". Мол, чтобы стать "великим русским", ты должен пролить кровь. Это они в свое время уже делали с иностранцами, которых заставляли идти в российскую армию", - пояснил Тимочко.

В то же время, по его словам, из-за того, что из РФ во время полномасштабного вторжения в Украину уехали миллионы "интеллектуалов", оккупационная армия имеет проблемы с подготовкой офицерского состава.

Имеет ли РФ резервы для наступления

Как писал УНИАН, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что российская армия потратила стратегические резервы и нарастить усилия на Покровском направлении некем. По его словам, ранее РФ имела 110-115 тыс. солдат под Авдеевкой, а сейчас под Покровском - около 70 тыс. россиян. Благодаря усилиям ВСУ, российские 74-я и 55-я бригады понесли значительные потери в передовых подразделениях и сейчас не могут идти на штурмы.

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