Иван Тимочко назвал три возможные причины "затишья".

В ночь на 1 апреля РФ впервые за долгое время не запускала ударных дронов по городам Украины. По мнению главы совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Ивана Тимочко, может быть несколько причин, в том числе обнаружение пусковых установок врага и накопление противником БПЛА. Об этом военный эксперт заявил каналу Ми-Украина.

"Почему не было залетов беспилотников на глубину территории Украины? Здесь может быть несколько моментов. Первое - что российская разведка узнала, что мы обнаружили центральные пункты скопления их пусковых установок. И просто побоялись их подсветить, потому что давно уже идут разговоры о том, что Украина ищет способы выявления концентрации пусковых установок противника, поскольку он начал новую тактику - ковровые удары по территориям", - сказал Тимочко.

Он уточнил, что речь идет о тактике, когда беспилотники запускаются врагом массово, концентрированно на конкретные несколько кварталов определенного города и неизбирательно бьют по населенному пункту. В то же время, отметил эксперт, при таких плотных атаках процент "полезного" поражения очень низкий - не превышает 10%. Поэтому, вероятно, противник осуществляет накопление дронов - перегруппировывается, чтобы нанести еще более массированные удары.

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"Есть большое подозрение, что противник через процесс накопления хочет привлечь, условно, не 200 БПЛА, а вдвое больше. Поэтому риск серьезный и к этому надо осторожно относиться", - пояснил Тимочко.

Третья причина, по словам эксперта, - наиболее "фантазийная". Речь идет о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин на фоне договоренностей о возможном прекращении огня хотел показать, что армия РФ может и не наносить удары по городам, когда он имеет на это политическую волю.

Однако, подчеркнул Тимочко, более вероятно, что оккупанты имеют какие-то временные технические проблемы с запуском "шахедов", в том числе из-за действия украинской разведки, или накапливают дроны.

"В любом случае несколько ближайших дней все покажут", - сказал эксперт.

Новая тактика российских ударов "шахедами" по Украине

Как писал УНИАН, в последнее время оккупационная российская армия каждую ночь наносила массированные дроновые удары по разным украинским городам, из-за чего в населенных пунктах произошли масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Например, 31 марта такой атаке подвергся Харьков. Все попадания были в Киевском районе города, начались пожары. Повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, сгорели авто гражданских жителей. Есть пострадавшие.

30 марта город также подвергся массированной атаке. Погибли пожилые мужчина и женщина - их вытащили из-под завалов двух частных домов, по которым ударили дроны. Ранения получили три десятка, повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых дома, 13 автомобилей", - добавил он.

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