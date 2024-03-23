В течение войны европейское мышление относительно обороны "эволюционировало", но готовность инвестировать в оборону еще не сформирована полностью.

Чтобы полностью заменить военную помощь США для Украины в этом году, странам Европы придется удвоить текущий уровень и темпы помощи.

Такие подсчеты Кильского института экономикиприводитCNN. Страны ЕС предоставили Киеву больше денег, чем США, напоминает Кильский институт, но только $5,6 млрд из общих $85 млрд от ЕС было выделено на военную помощь. Из этой суммы $2,2 млрд выделено на гуманитарную помощь и $77,1 млрд - на финансовую помощь.

Во время последнего саммита Европейского совета лидеры не договорились о новых деньгах на оружие и "это может быть проблемой" отметило издание.

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CNN констатирует, что сложность выделения помощи заключается в том, что 27 стран ЕС имеют независимую внешнюю политику, не все являются членами НАТО, "кому-то удобно покупать американское оружие и отправлять его Украине с конкретной целью убивать российских солдат, другим - нет".

В течение войны европейское мышление относительно обороны "эволюционировало", пишет издание, но готовность инвестировать в оборону еще не сформирована полностью в конкретных решениях, например, в том, чтобы строить новые заводы по производству оружия.

Аналитики CNN заключают, что Европа имеет достаточно средств, чтобы заполнить "пробел финансирования в Украине, который оставил Вашингтон", но неизвестно "есть ли у нее [политическая] воля".

Помощь европейских стран Украине

22 марта Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками. Литва разработала план долгосрочной поддержки Украины на 2024-2026 годы и запланировала 200 млн евро на военную поддержку Киева.

При этом вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что за два последних месяца Украина получила лишь 10% от запланированной международной финансовой помощи и не получила запланированную в рамках "Рамштайн" военную помощь.

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