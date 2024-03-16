Глава МИД Украины пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Соединенные Штаты Америки и международное сообщество должно продолжить поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы. Об этом во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем дипломат сообщил в соцсети Х.

По словам Кулебы, он поблагодарил Соединенные Штаты за недавний пакет военной помощи, "который поможет нашему народу противостоять российской агрессии".

"Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны", - подчеркнул глава украинского МИД.

Он также отметил, что обсудил с Блинкеном пути утверждения критически необходимой дополнительной помощи.

"В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы можем победить Россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнул Кулеба.

Помощь США Украине - последние новости

На днях в Пентагоне назвали "уникальным случаем" недавно объявленную военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх, средства удалось найти благодаря экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

Как сказала представитель Пентагона, объявление первого в этом году пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования Конгрессом.

Ранее Пентагон определился с приоритетами по вооружению Украины. Согласно предложению минобороны США, Киеву, в частности, могут предоставить 155-мм снаряды и компоненты для систем ПВО Patriot.

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