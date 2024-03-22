Переданы системы борьбы с беспилотниками.

Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

"Коалиция дронов - это не только о беспилотниках для Сил обороны, но и о противодействии вражеским средствам. Литовские партнеры всегда на связи и в контексте событий. Спасибо Литве за помощь в закрытии актуальных потребностей наших подразделений", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В ведомстве напомнили, что Литва разработала план долгосрочной поддержки Украины на 2024-2026 годы и запланировала 200 миллионов евро на военную поддержку Украины.

Тем временем Министерство обороны Литвы сообщило на своем сайте, что переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками уже поступили в Украину.

Также отмечается, что военная поддержка, которую предоставляет Литва Украине, включает различное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, которая предоставляется в соответствии с потребностями Украины.

Поддержка Украины от Литвы - последние новости

На днях Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните отметила, что литовское правительство выделило 35 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы. в частности, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания и Франция, а также Канада.

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