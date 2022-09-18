Россия увеличит количество ракетных ударов, отметил Иван Ступак.

Российские войска с приближением холодов увеличат количество ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Такой неутешительный прогноз сделал политический эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 канала.

Он уверен, что россияне очень сильно рассчитывают на морозы.

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"Это просто стратегия террориста. Даже не война, не увлечение. Их это уже не интересует. Цели, которые они себе ставили, "спецоперация", денацификация – это уже для них второстепенное, а может, и третьестепенное. Для них главное – уничтожить инфраструктуру", – предупредил эксперт.

По его мнению, сейчас оккупанты готовятся: получают разведданные, верифицируют водозаборные станции, теплоцентрали и резервные подстанции.

"Чем ближе будут холода, тем систематичнее будут россияне бить по нашей инфраструктуре", – добавил Ступак.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

А эксперт Олег Жданов выражал уверенность, что России хватит военной техники на 100 лет боевых действий.

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